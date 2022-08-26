Сарик Андреасян заявил, что Павел Прилучный всегда будет «большой звездой»

Режиссер рассматривал на главную роль в сериале об эскорт-услугах «Жизнь по вызову» только одного актера. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».





Шоу Сарика Андреасяна дебютировало в онлайн-кинотеатре KION 25 августа. Главную роль владельца элитного эскорт-агентства и отца-одиночки сыграл Павел Прилучный.









По словам режиссера, кроме этого актера, он никому не предлагал возглавить каст проекта. Постановщик подчеркнул, что всегда знает, кого хочет снять в той или иной роли. Некоторые сценарии оживают сразу при прочтении. В этой истории с первых же строк он увидел «роскошного артиста» Прилучного.





Андреасян заявил, что понимает, почему Прилучный является «большой звездой и всегда ею будет»: «Природная энергия, харизма и актерский талант не оставляют шансов зрителю не влюбиться в него».





Прилучный идеально подошел на роль противоречивого главного героя. Без него «Жизнь по вызову» получилась бы совсем другой — лишенной нынешней брутальности и обаяния, добавил постановщик.





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