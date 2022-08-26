Спецприз ММКФ «Верю» получил Константин Хабенский

26.08.2022

Спецприз ММКФ «Верю» получил Константин Хабенский
Награду актеру, худруку МХТ имени Чехова вручил председатель жюри Евгений Миронов на церемонии открытия Московского кинофестиваля, передает ТАСС.

Миронов напомнил, что спецприз вручается выдающемуся артисту за выдающийся вклад в профессию.

Хабенский заявил, что принимает премию «как аванс за возможный будущий вклад в кинематограф». Он подчеркнул, что понимает, «каких человеческих достоинств и профессиональных талантов» люди получали награду до него. Ему приятно быть среди них, но неудобно перед людьми, которые сегодня находятся рядом с ним, пояснил артист.

Спецприз ММКФ им. Константина Станиславского «Верю» появился в 1999 году. В разные годы награду получали Изабель Юппер, Хелен Миррен, Мерил Стрип, Ксения Раппопорт, Рэйф Файнс и др.

В этом году международный смотр продлится до 2 сентября.

Фото: Pixabay