Пианистка Валентина Лисица дала концерт в Улан-Удэ

26.08.2022
Украинская и американская исполнительница выступила на Театральной площади в столице Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram.
В исполнении Валентины Лисицы прозвучали классические сочинения знаковых российских и зарубежных композиторов, а также мелодия песни «День Победы» Давида Тухманова.
«Как же вы ее приняли! Ваши искренние эмоции говорили сами за себя», — подчеркнул руководитель региона.
Ранее пианистка давала концерты в Донбассе и Мариуполе. В интервью РИА Новости
она рассказала, что некоторые пользователи соцсетей отправили ее «играть для бурятов». Лисица подчеркнула, что не понимает, почему выступление перед бурятами «менее престижно», чем перед немцами. Тогда же она выразила желание сыграть в филармонии в Улан-Удэ. «Мир классической музыки полон скрытого расизма», что касается и людей из РФ, и выходцев из стран Азии, добавила собеседница агентства.
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