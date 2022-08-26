Никита Михалков призвал не выпускать фильмы с уехавшими актерами

26.08.2022
Президент ММКФ считает, что покинувшие страну артисты «сделали свой выбор» и на их «неблагодарность» необходимо как-то отреагировать. Его слова цитирует ТАСС.
Он подчеркнул, что «очень определенно» относится к этой теме. «Нет, не выпускать», — ответил кинематографист на соответствующий вопрос.
По его словам, уехавшие артисты «пренебрежительно, оскорбительно отзываются о той стране, которая их сделала». Родина дала им любовь, возможности для сытой жизни и реализации задуманных проектов на госсредства. Режиссер счел важным реагировать на подобную неблагодарность.
Также Михалков заметил, что нынешних уехавших деятелей культуры нельзя ставить в один ряд с людьми, покинувшими страну в 1920-е годы. «Они не бросали Родину — они не приняли власть», что в итоге способствовало созданию эмигрантской культуры. Кинематографист предположил, что без опыта эмиграции Иван Шмелев вряд ли бы создал «Лето Господне», а Иван Бунин — «Темные аллеи».
Фото: Pixabay