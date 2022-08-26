«Дом дракона» продлили на второй сезон через пять дней после премьеры

HBO анонсировал продолжение приквела «Игры престолов», сообщил The Hollywood Reporter.





21 августа вышла первая серия «Дома дракона». За сутки ее посмотрели рекордные для дебюта HBO 10 млн зрителей. За прошедшие с релиза дни число просмотров выросло до 20 млн, уточнили в компании.





По информации журнала, руководство HBO предполагало продлить сериал в случае успешной премьеры. Создание франшизы «Дом дракона» важно и для других проектов по миру «Игры престолов». В настоящее время разрабатывается семь спин-оффов. Продление шоу может положительно повлиять на решение запустить как минимум еще один проект, отметило издание.





Когда «Дом дракона» вернется на экраны — неизвестно. По предположению THR, это может произойти не раньше 2024 года ввиду сложной и длительной постпродакшен-работы над спецэффектами.





Приквел «Игры престолов» повествует о противостоянии двух наследников Дома Таргариенов, произошедшем за два века до событий оригинала. Создателями шоу стали Райан Джей Кондал и Мигель Сапочник. Джордж Р.Р. Мартин выступил исполнительным продюсером.





Фото: кадр из сериала «Игра престолов»