Режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич заявил об усталости от сериала

Постановщик не будет снимать восьмой сезон популярного комедийного шоу. Об этом он сообщил в разговоре с NEWS.ru.





«Я, если честно, уже устал от всей этой истории», — пояснил собеседник издания, добавив, что не входит в одну воду дважды.





Эдуард Радзюкевич выступил режиссером третьего сезона «Сватов» вместе с Андреем Яковлевым, который присоединился к проекту во втором сезоне и остался в нем до конца. Сериал состоит из семи сезонов. При этом в Сети не утихают слухи о возможном восьмом сезоне, который завершил бы историю «Сватов».





Ранее исполнитель одной из главных ролей Анатолий Васильев назвал большой потерей для проекта уход режиссера первого сезона Юрия Морозова. Именно он обеспечил успех сериала, однако об этом мало говорилось, подчеркнул актер. Он подчеркнул, что не знает причины ухода Морозова и не понимает, зачем нужно было расставаться с ним.





Фото: кадр из сериала «Сваты»