Продюсер Павел Рудченко раскрыл причины популярности Земфиры в России

Исполнительница внесла немалый вклад в российскую культуру, заявил музыкальный критик и продюсер в беседе с NEWS.ru.





Павел Рудченко назвал Земфиру Рамазанову «незаурядным человеком». Она обогатила отечественную культуру с точки зрения музыкальности: «Другое звучание, прочтение, определенные тексты», пояснил комментатор.





По его мнению, певицу не стоит «просто так вычеркивать» из культурной жизни страны по примеру Украины, избавляющейся от российской культуры. Продюсер убежден, что творчество артистки работает на российскую аудиторию. Она укрепила позиции именно на отечественной сцене, несмотря на попытки покорить западные страны, подчеркнул он.





26 августа Земфира отмечает 46-й день рождения. Ранее в этом месяце певица анонсировала тур в поддержку последнего альбома «Бордерлайн». Гастроли стартуют 9 октября в Лимассоле. Далее певица даст концерты в Тель-Авиве и Стамбуле и продолжит тур в Европе, который завершится выступлением в Лондоне.





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