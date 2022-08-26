Валерий Сюткин заменил Киев на Сочи в песне «Московский бит»

26.08.2022

Валерий Сюткин заменил Киев на Сочи в песне «Московский бит»
Новая локация появилась в композиции, которую артист исполнил в столичном «Главклубе». На это обратил внимание Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

Хит группы «Браво» с одноименного альбома появился в 1993 году. В нем есть строчка «Киев и Магадан, Пенза и Ереван», в которой Валерий Сюткин заменил украинскую столицу на российский город-курорт Сочи.

Представитель певца Александр Шоболов назвал замену городов «не политическим актом», а «текстовым каламбуром». По его словам, вокалист часто меняет географические названия в песне в зависимости от своих желаний или от аудитории.

«Ну, так ему захотелось. Это не специально, не политический акт какой-то, не политический момент. Это просто каламбуры такие текстовые. Это совсем ни к чему не призывает и не обязывает», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Фото: Pixabay