Ларису Гузееву в «Голосе 60+» сравнили с Леонидом Якубовичем в «Поле чудес»

Новый наставник шоу «Голос» Игорь Корнелюк высоко оценил новую ведущую проекта Ларису Гузееву. Своим мнением он поделился в интервью изданию PROZvezd.





По словам певца и композитора, Дмитрий Нагиев, который десять лет вел «Голос», обладает харизмой и отлично справляется с задачей. Однако у него могла накопиться усталость, как у любого другого человека. По словам Корнелюка, Нагиев «сам решил уйти». Певец отметил, что уважает это решение.





Гузееву он назвал «хорошей актрисой». Корнелюк еще не видел ее в роли ведущей «Голоса», но выразил уверенность в том, что она справится. Он напомнил, что когда-то знаменитую передачу «Поле чудес» не могли представить без Влада Листьева. Но со временем зрители привыкли к Леониду Якубовичу. Также наставник подчеркнул высокий уровень профессионализма продюсеров «Голоса», которые «понимают, что делают».





Ранее стало известно, что Гузеева будет вести «Голос 60+» вместо Нагиева, взявшего «творческую паузу». О сроках его возвращения в проект не сообщалось.





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