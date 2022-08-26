В Минкультуры подвели итоги первого дня Детского культурного форума

Мероприятие стартовало 25 августа на ВДНХ. В церемонии открытия участвовала министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщила пресс-служба ведомства.





Глава министерства осмотрела выставочные стенды, а также провела одно из основных мероприятий первого дня — диалог «Культурная инициатива». Дети представили ей свои предложения по развитию культурного сообщества в своих регионах. Ольга Любимова выбрала проект Арсения Гайнуллина «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье», который получит госфинансирование до трех млн рублей.





Просветительская программа дня включала дискуссию о диалоге поколений с участием Николая Цискаридзе, Сергея Безрукова и других деятелей культуры, лекцию ректора МГАИ им. В. И. Сурикова Анатолия Любавина, встречу по анимации с Юлианой Слащевой («Союзмультфильм»). Всего в дебютный день форума прошли 30 разноформатных событий.





Детский культурный форум проходит в павильоне № 57, который собрал почти две тысячи участников из всех регионов РФ и 12 стран (Сербии, Туркменистана, Ирана, Бахрейна и др.). Детей ждет более 60 мероприятий.





Фото: Минкультуры РФ