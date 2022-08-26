Сергея Безрукова призвали отказаться от съемок в фильме об Ирине Родниной

Парламентарий выразил сомнение по поводу того, что у россиян есть запрос на создание байопика о трехкратной олимпийской чемпионке после того, как она отвергла введение законов в спорте по примеру СССР, а также поддержала «утечку» атлетов в другие страны, в том числе недружественные РФ.





«Я полагал, что Сергей Безруков поддерживает СВО и курс на национальную безопасность нашей Родины», — отметил парламентарий и призвал артиста отказаться от кинопроекта.





Терюшков попросил «всех патриотов» последовать его примеру и призвать Безрукова «проявить гражданскую позицию». Актер пока не комментировал обращение в свой адрес.





Ранее Роднина, депутат ГД и соратница Терюшкова по партии «Единая Россия», сказала, что ей не понятно, «что такого замечательного» было в СССР. Парламентарий заявила PБК, что ее больше интересует будущее, а не прошлое, поэтому стоит концентрироваться на формировании условий, интересных людям «сегодня и завтра, а не вчера».