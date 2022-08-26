Бритни Спирс представила первую песню после освобождения от опеки отца

Певица выпустила трек Hold Me Closer, записанный вместе с Элтоном Джоном. Об этом сообщил Variety.





Композиция стала новой версией Tiny Dancer, которую британский исполнитель выпустил в 1971 году. Продюсированием записи занимался Эндрю Уотт.





Для Бритни Спирс Tiny Dancer стала первой песней, выпущенной после освобождения из-под 13-летней опеки отца. Также это ее первый релиз за шесть лет. Последняя на сегодня пластинка певицы Glory увидела свет в 2016 году.





Variety отметил, что припев трека узнаваем, а в остальном он полностью переработан в легкую танцевальную поп-композицию с фирменными фортепианными партиями Элтона Джона.





Бритни Спирс назначили опекуна в 2008 году после нервного срыва, в результате которого она оказалась в психиатрической клинике. Опекунство оформил ее отец, которому суд дал право полного контроля над жизнью дочери. Она неоднократно обращалась в суд с просьбой об отмене опекунства. По словам исполнительницы, отец злоупотреблял своими правами — заставлял давать максимальное число концертов вне зависимости от ее желания, принимать сильнодействующие лекарства, запрещал официально оформить отношения и зачать ребенка. В ноябре прошлого года суд встал на сторону певицы и освободил ее.





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