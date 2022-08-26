Продюсер «Оно» Дэн Лин станет «Кевином Файги» DC Films

В настоящее время кинематографист и студия Warner Bros. ведут переговоры, сообщил THR со ссылкой на источники.





По их словам, в случае успешного завершения процесса Дэн Лин будет курировать все проекты по комиксам DC, как это делает Кевин Файги в Marvel Studios.





Пока поступают противоречивые сведения по этому вопросу. Собеседники издания в WB заверили, что в компании не обсуждают новую должность продюсера. Другие инсайдеры сообщили, что стороны перешли к обсуждению гонорара, отчетности и будущего продюсерского центра Rideback, которым владеет кинематографист.





Если информация подтвердится, то Дэн Лин сменит на посту Уолтера Хамаду, который едва не покинул студию после отмены выхода готового фильма «Бэтгёрл».





Ранее сообщалось, что режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз и его продюсерская компания заключили долгосрочный контракт с WB, который дает студии право первого выбора, а постановщику — возможность реализовать любые проекты. Соглашение укладывается в политику нового главы Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава о многолетнем плане выпуска кинокомиксов DC по примеру главного конкурента Marvel.





Дэн Лин известен по продюсерской работе в фильмах и сериалах «Оно», The Lego Movie, «Шерлок Холмс», «Годзилла 2», «Вечность», «Два Папы» и др.





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