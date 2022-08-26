Никита Михалков назвал бессмысленным выдвижение фильма от РФ на «Оскар»

26.08.2022

Никита Михалков назвал бессмысленным выдвижение фильма от РФ на «Оскар»
В настоящее время не стоит выбирать кинокартину, которая будет претендовать на награду в номинации «Лучший иностранный фильм», заявил кинематографист в беседе с ТАСС.

Ленты для участия в премии Американской киноакадемии определяет Российский оскаровский комитет. Свое решение он должен объявить осенью. Михалков счел совещательный орган не нужным и покинул его.

По его мнению, сегодня заниматься этим вопросом, то есть выдвигать отечественный фильм на премию «Оскар», «просто бессмысленно», поскольку конкурс проводится в США, которые «отрицают сейчас существование России».

Собеседник агентства напомнил о своем предложении создать Евразийскую киноакадемию с собственной наградой. В настоящее время проект разрабатывается, добавил он.

В 1995 году фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» получил «Оскар». Юбилейная, 95-я церемония вручения премии назначена на 12 марта следующего года. 

Фото: Pixabay