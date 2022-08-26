Эксперты ПФКИ рассмотрели проекты второго основного конкурса 2022 года

26.08.2022

Эксперты ПФКИ рассмотрели проекты второго основного конкурса 2022 года
Претендующие на победу проекты обсудили на заседании экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив, сообщили в пресс-службе ПФКИ.

Основная повестка встречи — обсуждение итогов независимой оценки, проходившей в течение четырех недель. Также приняты решения по спорным вопросам по нескольким конкурсным заявкам.

Встреча началась с экскурсии по помещению креативно-образовательного центра, который члены экспертного совета посетили впервые. Гендиректор ПФКИ Роман Карманов рассказал о важности его открытия, отметив, что здесь уже проходят прямые эфиры, мастер-классы и лекции для грантополучателей.

С приветственным словом к участникам обратился председатель экспертного совета, композитор и продюсер Игорь Матвиенко: «Эксперты, оценивающие инициативы творческих команд в течение четырех недель, проделали большую работу. Я благодарю каждого за внимание к проектам и конкурсу».

С докладом об итогах независимой экспертизы выступил Роман Карманов. Он напомнил, что прием заявок на второй основной конкурс завершился 7 июня. За это время в системе заведено 10 194 заявки, полностью оформлены и направлены в фонд — 6814, допущены — 6511.

«В итоге экспертизу прошли 6502 проекта. В процессе оценки заявок участвовали 405 экспертов из 66 регионов. Впервые за время проведения грантовых конкурсов Фонда проекты поданы творческими командами из всех 85 регионов России. Лидеры по количеству заявок — Москва, Татарстан, Белгородская область, Башкортостан, Удмуртия, Краснодарский край, Новосибирская, Тюменская и Свердловская области», — рассказал Роман Карманов. 

Спикер отметил, что 29 инициатив в основном конкурсе связаны с ДНР, ЛНР и освобождаемыми территориями. 

Итоговое решение об определении победителей конкурса примут на заседании координационного комитета, которое пройдет в ближайшее время.

Общий фонд грантового конкурса составляет 3 млрд рублей. В этом году было проведено пять конкурсов — два основных и три специальных, их суммарный бюджет — 8 млрд рублей.

ПФКИ создан по предложению главы РФ Владимира Путина, озвученного 21 апреля в послании парламенту. Фонд осуществляет деятельность на основании президентского указа от 17 мая 2021 года № 287.

Фото: Pixabay