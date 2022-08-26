Эксперты ПФКИ рассмотрели проекты второго основного конкурса 2022 года

Претендующие на победу проекты обсудили на заседании экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив, сообщили в пресс-службе ПФКИ.





Основная повестка встречи — обсуждение итогов независимой оценки, проходившей в течение четырех недель. Также приняты решения по спорным вопросам по нескольким конкурсным заявкам.





Встреча началась с экскурсии по помещению креативно-образовательного центра, который члены экспертного совета посетили впервые. Гендиректор ПФКИ Роман Карманов рассказал о важности его открытия, отметив, что здесь уже проходят прямые эфиры, мастер-классы и лекции для грантополучателей.





С приветственным словом к участникам обратился председатель экспертного совета, композитор и продюсер Игорь Матвиенко: «Эксперты, оценивающие инициативы творческих команд в течение четырех недель, проделали большую работу. Я благодарю каждого за внимание к проектам и конкурсу».





С докладом об итогах независимой экспертизы выступил Роман Карманов. Он напомнил, что прием заявок на второй основной конкурс завершился 7 июня. За это время в системе заведено 10 194 заявки, полностью оформлены и направлены в фонд — 6814, допущены — 6511.





«В итоге экспертизу прошли 6502 проекта. В процессе оценки заявок участвовали 405 экспертов из 66 регионов. Впервые за время проведения грантовых конкурсов Фонда проекты поданы творческими командами из всех 85 регионов России. Лидеры по количеству заявок — Москва, Татарстан, Белгородская область, Башкортостан, Удмуртия, Краснодарский край, Новосибирская, Тюменская и Свердловская области», — рассказал Роман Карманов.





Спикер отметил, что 29 инициатив в основном конкурсе связаны с ДНР, ЛНР и освобождаемыми территориями.





Итоговое решение об определении победителей конкурса примут на заседании координационного комитета, которое пройдет в ближайшее время.





Общий фонд грантового конкурса составляет 3 млрд рублей. В этом году было проведено пять конкурсов — два основных и три специальных, их суммарный бюджет — 8 млрд рублей.





ПФКИ создан по предложению главы РФ Владимира Путина, озвученного 21 апреля в послании парламенту. Фонд осуществляет деятельность на основании президентского указа от 17 мая 2021 года № 287.





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