«Академия «Амбрелла» завершится после четвертого сезона

Стриминг Netflix официально дал зеленый свет новому сезону супергеройского сериала, который станет его финалом. Об этом сообщается в соцсетях сервиса.





Сюжет последних эпизодов The Umbrella Academy не раскрывается. Дата премьеры пока не сообщается.





Шоу основано на одноименной серии комиксов независимого американского издательства Dark Horse, ныне входящего в шведскую группу компаний Embracer. «Академия» дебютировала в 2007 году и продолжает выпускаться.





Телеадаптация комикса вышла в 2019 году. Первый сезон посмотрели 45 млн домохозяйств, сообщил Netflix и продлил шоу. Второй сезон вышел в 2020 году, третий — в 2022-м.





«Академия «Амбрелла» рассказывает о семье супергероев, воспитанных приемным отцом с другой планеты и матерью-роботом. По прибытии на Землю инопланетянин преобразился в эксцентричного бизнесмена и собрал в одном доме семерых детей с необычными способностями. Он был уверен, что им нужно развиваться, чтобы однажды спасти свою планету и жизнь на ней.





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