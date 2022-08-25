Кубанские казаки осудили приглашение Манижи на фестиваль в Усть-Лабинске

Представители Кубанского казачьего войска откажутся от участия в «Александровской крепости», если подтвердится информация о выступлении певицы. Об этом сообщается на сайте организации.





«В крови казаков — любовь к Родине, стремление ее защищать и оберегать всеми силами», — говорится в сообщении.





Также отмечается, что кубанские казаки поддерживают все решения главковерха ВС РФ, в том числе о начале СВО.





Организация осудила «даже возможность приглашения» артистов, выступивших против решения главы государства. Они не будут участвовать в организации фестиваля в Усть-Лабинске и его событиях, если подтвердится сообщение о сете Манижи. В прошлом году кубанские казаки участвовали в проекте.





В соцсетях артистки нет информации об участии в кубанском фестивале. В начале августа Манижа анонсировала тур по Грузии, Армении и другим странам. Организаторы фестиваля пока не комментировали ситуацию.





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