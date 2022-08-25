Netflix подтвердил, что Bioshock экранизирует режиссер «Голодных игр»

Американский постановщик Фрэнсис Лоуренс снимет для стриминга фильм по видеоигре, рассказывающей о падении города-утопии Восторг.





По сообщению Deadline, «Нетфликс» несколько месяцев вел переговоры с режиссером, поскольку студию привлек его опыт работы над адаптациями. Лоуренс экранизировал романы «Голодные игры», сняв три фильма антиутопической франшизы. В настоящее время он занят созданием приквела и спин-оффа The Hunger Games, премьера которого назначена на 2023 год.





За сценарий будет отвечать Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»). Актерский состав и примерная дата релиза пока не названы.





Шутер от первого лица с элементами ролевой игры Bioshock дебютировал в 2007 году. Действие разворачивается в подводном городе Восторг, задуманном создателем-миллиардером как идеальное общество. Однако его же политика вкупе с открытием сыворотки, наделяющей людей сверхсилой и вызывающей зависимость, приводят к войне. В этом мире оказывается выживший в таинственной авиакатастрофе Джек Райан. Игра получила два продолжения.





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