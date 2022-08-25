Открывается выставка «Биография в фотографиях Михаила Пришвина»

Экспозицию представит Дом-музей М.М. Пришвина в подмосковной деревне Дунино, сообщили в ГМИРЛИ имени Даля.





Выставочный проект, предваряющий 150-летие Михаила Пришвина, начнет работу 3 сентября. Он познакомит с современными взглядами на творчество автора и представит его фотоработы.





В советское время Пришвин был известен как певец природы, автор детских и охотничьих рассказов, путевых очерков. Однако своей главной работой он считал дневник, который вел до самой смерти — почти 50 лет. Записи охватывают дореволюционные годы и советское время.





Публикация 18 томов дневника ввела в оборот новый материал, изучение которого позволило по-новому взглянуть на биографию и творчество Пришвина. Он предстал как исследователь вопросов человеческого бытия и событий первой половины ХХ века в России.





Вторым увлечением писателя, оставшимся с ним до конца жизни, стала фотография. За 30 лет он создал тысячи снимков.





Выставка включает 90 фотографий разных лет, личные вещи семьи Пришвиных, мультимедийные проекты. Инсталляции «Блогодерево» и «Литературная аллея» познакомят с дневниковыми записями Пришвина.





Экспозиция работает до 5 февраля.





Фото: ГМИРЛ имени Даля