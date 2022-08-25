Дочь Мадонны представила дебютную песню Lock & Key под ником Lolahol

Клип на трек Лурдес Марии Чикконе-Леон опубликовал лейбл Chemical X на своем YouTube-канале.





25-летняя модель, дизайнер и хореограф Лурдес Леон выпустила свой первый сольный клип. Она же выступила автором композиции вместе с авангардной исполнительницей и художницей Александрой Древчин, профессионально известной как Eartheater (а в Сети как Тринити Вигорски).





Eartheater отвечала за идею, режиссуру и продюсирование ролика. Кроме того, трек вышел на ее музыкальном лейбле. В описании отмечается, что Lock & Key включен в одноименный альбом. Пока Lolahol не анонсировала выпуск дебютной пластинки.





За сутки с релиза на ютьюбе ролик набрал более 400 тысяч просмотров и более 1300 комментариев как с положительными отзывами на композицию, так и с негативными.





Фото: кадр из клипа Lock & Key