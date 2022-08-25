Опубликован трейлер комедии «Далекие близкие», призера фестиваля «Окно в Европу»

25.08.2022

Опубликован трейлер комедии «Далекие близкие», призера фестиваля «Окно в Европу»

В Сети появился трейлер фильма «Далекие близкие» Ивана Соснина. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип», пишет РИА Новости. 

Премьера ленты состоялась 6 августа на фестивале «Окно в Европу». Картина получила несколько наград, в том числе приз за лучший сценарий и приз зрительских симпатий.

Главные герои комедии — отец и сын. Первый — учитель географии в обычной хабаровской школе. А вот с сыном Мишей общение у него давно не ладится.

Фото: Pixabay