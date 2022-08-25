В Музее космонавтики продемонстрируют более 10 фильмов в рамках акции «Ночь кино»

25.08.2022

В Музее космонавтики продемонстрируют более 10 фильмов в рамках акции «Ночь кино»

Музей космонавтики в Москве присоединится к акции «Ночь кино», которая запланирована на 27 августа. В рамках акции посетители смогут увидеть более 10 фильмов, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

«27 августа, с 12:00 до 20:30, специально ко Дню российского кино и общегородской акции „Ночь кино“ Музей космонавтики проведет масштабный фестиваль художественных и анимационных фантастических фильмов. В кинозале музея посетители и юные исследователи далеких планет смогут посмотреть известные мультфильмы киностудии „Союзмультфильм“ о космосе, пришельцах и приключениях», — рассказал собеседник агентства.

С 12:00 до 14:30 музей покажет более 10 мультфильмов. 

Фото: Unsplash