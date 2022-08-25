Петербургский музей покажет в Севастополе киноплакаты и афиши рубежа XIX-XX веков

Экспозиция начнет работу в четверг в Музее обороны Севастополя, сообщили в пресс-службе петербургского учреждения культуры.





«На выставке посетители смогут увидеть редкие киноплакаты и афиши из коллекции Государственного музея истории Санкт-Петербурга, фрагменты знаковых кинолент, в том числе снятых в Крыму и вошедших в золотой фонд отечественного кино, а также некоторые рекламные материалы. Посетители узнают о репертуаре и публике дореволюционных кинотеатров; выдающихся фильмах, а также их создателях и звездах немого кинематографа; жанровом разнообразии кинолент в их связи с литературой, международной повесткой и актуальными историческими событиями в России; стилистических особенностях ранней кинорекламы и плакатов», — рассказали в музее.





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