Фильмы из Франции, Ирана, Уругвая и Нидерландов покажут в основном конкурсе ММКФ

25.08.2022

Фильмы из Франции, Ирана, Уругвая и Нидерландов покажут в основном конкурсе ММКФ

Основной конкурс 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) пополнился несколькими зарубежными картинами, среди которых, в частности, французская лента «Плотники вавилонские». Об этом сообщил ТАСС глава отборочной комиссии смотра Иван Кудрявцев.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС члены отборочной комиссии кинофестиваля представили девять картин из программы основного конкурса. Тогда Кудрявцев сообщил, что список дополнят.

«Мы ранее не объявляли фильм „Плотники вавилонские“, это французский фильм, режиссер Поль-Антони Миль», — рассказал Кудрявцев, добавив, что полная программа основного конкурса появилась на сайте кинофестиваля.

Фото: Pixabay