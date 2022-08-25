Фильмы из Франции, Ирана, Уругвая и Нидерландов покажут в основном конкурсе ММКФ

Ранее на пресс-конференции в ТАСС члены отборочной комиссии кинофестиваля представили девять картин из программы основного конкурса. Тогда Кудрявцев сообщил, что список дополнят.





«Мы ранее не объявляли фильм „Плотники вавилонские“, это французский фильм, режиссер Поль-Антони Миль», — рассказал Кудрявцев, добавив, что полная программа основного конкурса появилась на сайте кинофестиваля.





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