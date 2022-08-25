В коллективе MusicAeterna Теодора Курентзиса появится хореографическая труппа

25.08.2022
Профессиональная хореографическая труппа впервые пополнит штат коллектива MusicAeterna, которым руководит дирижер Теодор Курентзис. Труппа будет состоять из 10-12 артистов и базироваться в Доме радио в Санкт-Петербурге, где по инициативе маэстро создан междисциплинарный культурно-образовательный центр, пишет ТАСС.
«В основе концепции musicAeterna Dance — междисциплинарный подход. Работа танцовщиков с музыкантами оркестра и хора musicAeterna превращается в творческий симбиоз, опыт по воссозданию древнегреческого триединства „мусических искусств“: поэзии, танца и музыки. В хореографии академические и неакадемические направления соприкасаются с физическим театром и бытовой пластикой», — рассказала пресс-атташе Оксана Гекк.
В течение сезона танцовщики будут заниматься с российскими и зарубежными хореографами, участвовать в балетных, оперных и перформативных постановках. Заявки принимаются до 27 августа, просмотры пройдут 31 августа и 1 сентября.
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