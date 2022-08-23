Дебютную серию «Дома дракона» посмотрели рекордные 10 млн зрителей

Первая серия приквела «Игры престолов» установила рекорд HBO по количеству просмотров, сообщил Variety со ссылкой на данные WB.





Студия подсчитала статистику просмотров после возвращения Вестероса на экраны и выяснила, что первый эпизод собрал 9,99 млн просмотров на телеканале HBO и стриминге HBO Max. Показатель оказался лучшим за всю историю существования вещателя.





«Дом дракона» обошел предшественника: дебютную серию «Игры престолов» посмотрели 4,2 млн зрителей. А финальный эпизод собрал 17,9 млн просмотров.





Наследник «Игры престолов» дебютировал в минувшие выходные. Шоу повествует о событиях, вошедших в историю как Танец (или Пляска) Драконов. К ней привел династический кризис, возникший после смерти Визериса I. Война между наследниками могущественного на тот момент дома Таргариенов заложила основу для развития будущих событий в Семи королевствах.





Фото: кадр из сериала «Дом дракона»