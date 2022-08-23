Лидер Otto Dix выпустил первый сингл сольного проекта Michael DRAW

23.08.2022

Лидер Otto Dix выпустил первый сингл сольного проекта Michael DRAW
Трек Strong Russian accent Михаэля Драу (Михаил Сергеев) появился на музыкальных стримингах, сообщила «Культуромания».

Дебютный сингл создан в сотрудничестве с Alex KZN (Алекс Казарин). В песне перечисляются негативные стереотипы о России, а также позитивные образы страны и народа. Главный акцент автор делает на диалоге и взаимопонимании.

По словам музыканта, слова песни он записал задолго до событий последних пяти месяцев, связанных с Украиной. На Западе давно распространены «чрезмерно ангажированные мифы и легенды» о России и россиянах. При этом западным странам «надо уметь нас понимать», полагает собеседник издания.

«Если нас понять, а не продолжать мазать сажей с маниакальным упорством, то мы же, в сущности, прекрасные люди», — заявил он, добавив, что трек создавался для западных слушателей.

Фото: Pixabay
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