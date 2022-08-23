Лидер Otto Dix выпустил первый сингл сольного проекта Michael DRAW

Трек Strong Russian accent Михаэля Драу (Михаил Сергеев) появился на музыкальных стримингах, сообщила «Культуромания».





Дебютный сингл создан в сотрудничестве с Alex KZN (Алекс Казарин). В песне перечисляются негативные стереотипы о России, а также позитивные образы страны и народа. Главный акцент автор делает на диалоге и взаимопонимании.





По словам музыканта, слова песни он записал задолго до событий последних пяти месяцев, связанных с Украиной. На Западе давно распространены «чрезмерно ангажированные мифы и легенды» о России и россиянах. При этом западным странам «надо уметь нас понимать», полагает собеседник издания.





«Если нас понять, а не продолжать мазать сажей с маниакальным упорством, то мы же, в сущности, прекрасные люди», — заявил он, добавив, что трек создавался для западных слушателей.





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