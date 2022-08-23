Музей МХАТ 2 сентября откроет выставку об Олеге Ефремове

«Ефремов был выдающимся театральным режиссером, актером, педагогом, профессором. Во МХАТ он пришел в 1970 году по приглашению мхатовских „стариков“, когда в огромной труппе были сложные отношения поколений, да и перед самим театром стояли новые художественные и общественные задачи. Олег Николаевич смог не только вывести театр из затяжного кризиса, но и выстроить свой Театр Чехова, поставив пять главных пьес своего любимого драматурга. Именно этой теме посвящена наша выставка», — привели в пресс-службе слова директора музея Софьи Грачевой.





В экспозиции представлены фотографии спектаклей, письма, костюмы, архивные видеозаписи, эскизы костюмов и декораций, документы из личного архива Ефремова, хранящиеся в фондах музея.





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