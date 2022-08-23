Музей русской иконы начал использование SWIR-камеры для изучения работ мастеров

23.08.2022

Музей русской иконы начал использование SWIR-камеры для изучения работ мастеров

Музей русской иконы в Москве начал сотрудничество с отечественным производителем SWIR-камеры, которая помогает установить подлинность произведений искусства и даже распознавать более древние, первоначальные изображения под слоем краски, сообщила пресс-служба холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех».

В Русской православной церкви также выразили заинтересованность этим методом исследования, поддержав инициативу музея.

По информации холдинга, первой для испытания возможностей SWIR-камеры специалисты музея предоставили икону «Пророк Даниил. Введение во храм Пресвятой Богородицы».

«На первоначальном слое живописи XVII века видны лик и часть одежд пророка Даниила — остальное же скрыто за иконой „Введение во храм Пресвятой Богородицы“, которая, предположительно, была написана в XIX веке. Именно эту, скрытую часть показала SWIR-камера производства московского НПО „Орион“. В результате исследования специалисты увидели наброски и очертания раннего изображения иконы», — говорится в сообщении.

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