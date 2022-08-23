Антон Вайно возглавил оргкомитет по празднованию 200-летия со дня рождения Толстого

«Во исполнение указа президента Российской Федерации <...> образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого и утвердить его состав», — говорится в распоряжении.





Помимо Антона Вайно, в состав оргкомитета вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент Российской академии наук Александр Сергеев, директор Государственного музея Л. Н. Толстого Сергей Архангелов, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, ректор Литературного института им. А. М. Горького Алексей Варламов, ректор МГУ Виктор Садовничий, художественный руководитель МХТ Константин Хабенский и др.





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