Празднование 100-летия Республики Коми закончилось концертом артистов эстрады в Сыктывкаре

23.08.2022

Празднование 100-летия Республики Коми закончилось концертом артистов эстрады в Сыктывкаре

Российские артисты и музыканты, среди которых Лариса Долина, Лев Лещенко, Александр Иванов и Александр Олешко, выступили на концерте в Сыктывкаре, которым завершилось празднование 100-летия со дня образования Республики Коми.

Трансляцию мероприятия организовали в официальной группе региона в социальной сети «ВКонтакте».

«Праздничный концерт к 100-летию Республики Коми в самом разгаре. <...> Начинает наши прямые трансляции актер, телеведущий, певец, пародист, театральный педагог, заслуженный артист России Александр Олешко», — отмечается в сообщении пресс-службы на странице сообщества региона.

Фото: Pixabay
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