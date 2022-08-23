Празднование 100-летия Республики Коми закончилось концертом артистов эстрады в Сыктывкаре

23.08.2022
Российские артисты и музыканты, среди которых Лариса Долина, Лев Лещенко, Александр Иванов и Александр Олешко, выступили на концерте в Сыктывкаре, которым завершилось празднование 100-летия со дня образования Республики Коми.
Трансляцию мероприятия организовали в официальной группе региона в социальной сети «ВКонтакте».
«Праздничный концерт к 100-летию Республики Коми в самом разгаре. <...> Начинает наши прямые трансляции актер, телеведущий, певец, пародист, театральный педагог, заслуженный артист России Александр Олешко», — отмечается в сообщении пресс-службы на странице сообщества региона.
Фото: Pixabay