«Золотая маска» продемонстрирует спектакли фестиваля в 12 российских городах

23.08.2022
Российская национальная театральная премия «Золотая маска» представит спектакли одноименного фестиваля в 12 городах страны. Во вторник проект откроется в Улан-Удэ, где спектакли «Золотой маски» увидят впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.
«В Республику Бурятия „Золотая маска“ приезжает впервые. В афише фестиваля представлены восемь спектаклей разных жанров — драматические постановки, балет, мюзикл и театр кукол — из Москвы, Екатеринбурга и Петрозаводска. Все они в разные годы становились лауреатами и номинантами Национальной театральной премии», — пояснили в пресс-службе.
В организации этих гастролей участвуют минкультуры республики и основные сценические площадки Улан-Удэ.
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