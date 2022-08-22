Netflix сообщил о выходе сиквела детектива «Достать ножи»

Новая кинолента получила название Glass Onion: A Knives Out Mystery, что переводится примерно как «Монокль: Тайна мира. Достать ножи».





В России эта картина не выйдет, так как сервис Netflix прекратил свою работу в стране.





В продолжении главным персонажем снова станет детектив Бенуа Бланка, роль которого сыграет известный актер Дэниел Крейг.





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