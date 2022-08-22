Netflix сообщил о выходе сиквела детектива «Достать ножи»

22.08.2022
Стриминговая платформа Netflix назначила дату выпуска продолжения детектива «Достать ножи» (18+) — 23 декабря. Первоначально сиквел покажут в ограниченном кинотеатральном прокате. Об этом пишет FBM.ru.
Новая кинолента получила название Glass Onion: A Knives Out Mystery, что переводится примерно как «Монокль: Тайна мира. Достать ножи».
В России эта картина не выйдет, так как сервис Netflix прекратил свою работу в стране.
В продолжении главным персонажем снова станет детектив Бенуа Бланка, роль которого сыграет известный актер Дэниел Крейг.
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