«Союзмультфильм» и Киностудия им. Горького запустят фестиваль, посвященный детскому кино

«На онлайн-площадке „Большой перемены“ мы будем рады поделиться опытом, в игровой форме представить аудитории наши актуальные проекты, ну и, конечно же, найти новые таланты, которые хотят работать в киноиндустрии, — цитирует пресс-служба председателя Совета директоров киностудии „Союзмультфильм“, гендиректора Киностудии им. М. Горького Юлиану Слащеву. — Пользователей ждет насыщенная программа, участники которой не только получат полезные навыки и знания, но и в формате конкурсных заданий и челленджей попробуют себя в роли сценаристов, операторов и кинокритиков».





«Союзмультфильм» представит интересные факты о мультфильмах и героях «золотой коллекции», а также даст советы начинающим актерам дубляжа и озвучки.





Фото: скриншот