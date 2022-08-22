Художники со всего мира покажут более 260 работ на фестивале ARTLIFE FEST

22.08.2022
Юбилейный V Международный фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST представит посетителям более 260 работ художников со всего мира, в том числе из США, Италии, Ирана и других стран. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе смотра.
«В 2022 году на ARTLIFE FEST будет представлено 260 работ от 49 авторов из 17 стран», — сказали в пресс-службе, напомнив, что участие в фестивале бесплатное по предварительной регистрации.
В конце июня на пресс-конференции в ТАСС куратор и основатель фестиваля Анастасия Андреева сообщила, что на фестивале в этом году будут представлены 17 государств, включая Россию.
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