Компания «Сибирь Триикс Медиа» организует кинопроизводственную базу в Красноярске

22.08.2022
Дочернее предприятие кинокомпании «Триикс Медиа», открывшееся в понедельник в Красноярске, создаст кинопроизводственную базу в регионе, на которой смогут работать производители кино со всей России. Об этом сообщил режиссер и креативный продюсер кинокомпании Игорь Копылов, пишет ТАСС.
«Именно здесь, в Красноярске, кинокомпания „Триикс Медиа“ решила открыть свое дочернее предприятие под названием „Сибирь Триикс Медиа“. Это очень знаковое событие для сибирского региона в целом, поскольку у него теперь будет собственная кинопроизводственная база», — сказал он.
Копылов рассказал, что с мая по июль «Триикс Медиа» в Красноярске и окрестностях снимала восьмисерийный фильм режиссера Михаила Вассербаума «Красный Яр» к 200-летию со дня образования Енисейской губернии, а в июне этого года в городе проходил Международный форум кинопроизводителей.
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