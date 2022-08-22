Компания «Сибирь Триикс Медиа» организует кинопроизводственную базу в Красноярске

«Именно здесь, в Красноярске, кинокомпания „Триикс Медиа“ решила открыть свое дочернее предприятие под названием „Сибирь Триикс Медиа“. Это очень знаковое событие для сибирского региона в целом, поскольку у него теперь будет собственная кинопроизводственная база», — сказал он.





Копылов рассказал, что с мая по июль «Триикс Медиа» в Красноярске и окрестностях снимала восьмисерийный фильм режиссера Михаила Вассербаума «Красный Яр» к 200-летию со дня образования Енисейской губернии, а в июне этого года в городе проходил Международный форум кинопроизводителей.





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