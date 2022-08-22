Лучший проект на детском культурном форуме получит до 3 млн рублей поддержки

22.08.2022
Лучший проект из представленных на Международном детском культурном форуме в Москве сможет рассчитывать на государственную поддержку до 3 млн рублей, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Одним из знаковых мероприятий форума станет презентация проектов, направленных на поддержку отрасли культуры и детского творчества. Лучший проект сможет получить государственную поддержку», — сказала она на заседании организационного комитета Детского культурного форума.
По словам министра, предоставляемая в виде господдержки сумма будет зависеть от сметы проекта.
«Мы для себя определили, что [сумма господдержки составит] до 3 млн рублей. Это будет зависеть от тех проектов, которые будут представлены», — рассказала Любимова.
Фото: Pixabay