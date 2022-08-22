Лучший проект на детском культурном форуме получит до 3 млн рублей поддержки

«Одним из знаковых мероприятий форума станет презентация проектов, направленных на поддержку отрасли культуры и детского творчества. Лучший проект сможет получить государственную поддержку», — сказала она на заседании организационного комитета Детского культурного форума.





По словам министра, предоставляемая в виде господдержки сумма будет зависеть от сметы проекта.





«Мы для себя определили, что [сумма господдержки составит] до 3 млн рублей. Это будет зависеть от тех проектов, которые будут представлены», — рассказала Любимова.





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