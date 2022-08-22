Актриса Юлия Меньшова стала новой ведущей телешоу «Сегодня вечером»

Артистка вернулась в программу в выпуске от 20 августа, посвященном 80-летию со дня рождения певца Муслима Магомаева.





При этом на Первом канале не уточнили, почему Цискаридзе покинул шоу.





Николай Цискаридзе стал ведущим программы «Сегодня вечером» после того, как Максим Галкин покинул Россию в феврале 2022 года.





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