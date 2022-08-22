Актриса Юлия Меньшова стала новой ведущей телешоу «Сегодня вечером»

22.08.2022

Актриса Юлия Меньшова стала новой ведущей телешоу «Сегодня вечером»

Актриса Юлия Меньшова заменила народного артиста России Николая Цискаридзе на посту ведущего шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Об этом информирует «Культуромания». 

Артистка вернулась в программу в выпуске от 20 августа, посвященном 80-летию со дня рождения певца Муслима Магомаева.

При этом на Первом канале не уточнили, почему Цискаридзе покинул шоу.

Николай Цискаридзе стал ведущим программы «Сегодня вечером» после того, как Максим Галкин покинул Россию в феврале 2022 года. 

Фото: скриншот
В музейно-историческом парке «Остров фортов» 3 сентября пройдет музыкальный фестиваль «Рокштадт»
21.08.2022
Ибрагим из сериала «Великолепный век» мог бы стать султаном Османской империи
21.08.2022
Владимир Путин: Сочинский фестиваль классической музыки способствует консолидации общества
21.08.2022