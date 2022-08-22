Зрители положительно оценили новый сериал «Дом дракона» от HBO

Российская премьера картины прошла 22 августа, а на Западе первый эпизод вышел на сутки раньше.





Как заявили зрители, сериал превзошел их ожидания. В соцсетях они похвалили «Дом дракона» за режиссуру, прекрасную динамику между персонажами, и отметили, что спин-офф можно сравнить с проектном «Лучше звоните Солу».





Сериал набрал 89% позитивных отзывов на Rotten Tomatoes.





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