Получивший два приза фестиваля «Короче» режиссер Анфиногентов намерен снять полный метр

22.08.2022

Получивший два приза фестиваля «Короче» режиссер Анфиногентов намерен снять полный метр

Молодой кинематографист Сергей Анфиногентов, который получил два приза фестиваля «Короче» за проект «Унесенный в звездную глубину», планирует развивать идеи фильма уже в полном метре. Об этом он рассказал ТАСС после церемонии закрытия фестиваля в Калининграде.

«Я делал весь фильм один — начиная со сценария и заканчивая созданием 3D-моделей, анимации. Все делалось вручную, в бесплатной программе компьютерной графики. Процесс занял около полугода, это было очень сложно. Больше я так делать не буду — сейчас планирую заниматься полным анимационным метром и хочу это делать уже с командой», — рассказал он.

Короткометражный фильм Анфиногентова рассказывает о последствиях загадочной аварии на орбите Земли.

Фото: Pixabay
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