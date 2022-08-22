Получивший два приза фестиваля «Короче» режиссер Анфиногентов намерен снять полный метр

22.08.2022
Молодой кинематографист Сергей Анфиногентов, который получил два приза фестиваля «Короче» за проект «Унесенный в звездную глубину», планирует развивать идеи фильма уже в полном метре. Об этом он рассказал ТАСС после церемонии закрытия фестиваля в Калининграде.
«Я делал весь фильм один — начиная со сценария и заканчивая созданием 3D-моделей, анимации. Все делалось вручную, в бесплатной программе компьютерной графики. Процесс занял около полугода, это было очень сложно. Больше я так делать не буду — сейчас планирую заниматься полным анимационным метром и хочу это делать уже с командой», — рассказал он.
Короткометражный фильм Анфиногентова рассказывает о последствиях загадочной аварии на орбите Земли.
Фото: Pixabay