Получивший два приза фестиваля «Короче» режиссер Анфиногентов намерен снять полный метр

«Я делал весь фильм один — начиная со сценария и заканчивая созданием 3D-моделей, анимации. Все делалось вручную, в бесплатной программе компьютерной графики. Процесс занял около полугода, это было очень сложно. Больше я так делать не буду — сейчас планирую заниматься полным анимационным метром и хочу это делать уже с командой», — рассказал он.





Короткометражный фильм Анфиногентова рассказывает о последствиях загадочной аварии на орбите Земли.





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