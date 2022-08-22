Космонавты закончат съемки фильма «Вызов» осенью

22.08.2022
Наземные съемки фильма «Вызов» завершатся для космонавтов в сентябре. Об этом рассказал ТАСС космонавт Роскосмоса Олег Новицкий в ходе прошедшего форума «Армия-2022».
«Нет еще, [не завершились съемки]. У нас еще одна или две смены где-то в сентябре будет. <...> Мы в июне-июле поснимались и в сентябре завершать будем. Это что касается нас, космонавтов. Сколько еще ребята будут заниматься, не знаю», — сказал Новицкий, добавив, что работа обязательно будет завершена.
Космическая драма под рабочим названием «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.
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