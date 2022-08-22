Фильм «Вышка» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ

Фильм «Вышка» стал лидером проката в РФ и СНГ, собрав 25,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 18 по 21 августа.

Фильм режиссера Скотта Манна вышел в прокат 11 августа и рассказывает историю любительницы экстрима Бекки, которая после смерти мужа решила прекратить погоню за адреналином. Вместе с подругой она решает совершить последний подъем, чтобы развеять прах своего супруга с радиомачты высотой более 600 метров.

Героиням предстоит бороться со стихией, чтобы выжить.

Главные роли исполнили Грэйс Фултон, Вирджиния Гарднер, Джеффри Дин Морган.

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