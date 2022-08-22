Комедия «Веселый понедельник» получила главный приз фестиваля «Короче»

22.08.2022
Главную награду фестиваля короткометражного кино «Короче», который завершается в воскресенье в Калининграде, получил фильм «Веселый понедельник» режиссера Софьи Райзман.
В анимационной категории награды удостоилась картина «Унесенный в звездную глубину» Сергея Анфиногентова, которую также отметило жюри победителей «Короче» прошлых лет, передает ТАСС.
«Лучший фильм — „Веселый понедельник“ режиссера Софьи Райзман», — объявила киновед, продюсер и киноэксперт Ситора Алиева.
Фильм рассказывает об одном выходном дне молодых людей Маши и Ильи.
Фото: Pixabay