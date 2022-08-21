Мастера по дереву воспроизвели сцену дуэли Пушкина и Дантеса на конкурсе под Томском

Работа заняла первое место в номинации «Парковая скульптура», пишет ТАСС с международного фестиваля «Праздник топора» в селе Зоркальцево под Томском.





Создатели композиции Илья Текин и Данил Цой (Хабаровский край) изобразили непосредственно момент попадания пули в поэта. Второе место в этой номинации заняла композиция «Чехарда» (Башкортостан), третье — скульптура «Маленький принц» (Московская область).





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