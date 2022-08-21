Театр имени Владимира Маяковского открыл 100-й сезон

21.08.2022
Юбилейный, 100-й по счету, сезон стартовал в субботу в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, в этот день показали два спектакля: «Школа жен» в постановке Миндаугаса Карбаускиса и «Любовь людей» режиссера Никиты Кобелева на Основной и Малой сценах, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
«Бережно храня в памяти спектакли великого прошлого, первые 10 дней юбилейного сезона мы решили посвятить золотым страницам современности: в первую декаду в Театре Маяковского покажут спектакли текущего репертуара, удостоенные высших профессиональных наград», — отметили в пресс-службе.
Сбор труппы с объявлением планов на сезон пройдет 22 августа. В театре напомнили, что за вековую историю на его сцене выпустили более 350 спектаклей, их увидели миллионы зрителей.
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