В Петербурге начинает работать международный фестиваль кино Lendoc Film Festival

21.08.2022
Международный фестиваль игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF), на котором зрителям покажут фильмы из «золотой коллекции» стран СНГ, а также новые киноленты, открывается в Санкт-Петербурге в воскресенье.
Событие станет частью программы празднования 90-летия Санкт-Петербургской студии документальных фильмов («Лендок»).
«В Санкт-Петербурге 21-24 августа пройдут масштабные мероприятия, посвященные 90-летию открытой киностудии „Лендок“. В эти дни пройдет III Международный кинофестиваль игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival, а также Международная конференция по совместному производству России и стран СНГ», — рассказали на киностудии об основных мероприятиях к юбилею.
Фото: Pixabay