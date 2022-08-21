В Петербурге начинает работать международный фестиваль кино Lendoc Film Festival

Событие станет частью программы празднования 90-летия Санкт-Петербургской студии документальных фильмов («Лендок»).





«В Санкт-Петербурге 21-24 августа пройдут масштабные мероприятия, посвященные 90-летию открытой киностудии „Лендок“. В эти дни пройдет III Международный кинофестиваль игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival, а также Международная конференция по совместному производству России и стран СНГ», — рассказали на киностудии об основных мероприятиях к юбилею.





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