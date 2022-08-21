Драма финского режиссера Теэму Никки получила главный приз Пекинского кинофестиваля

21.08.2022

Драма финского режиссера Теэму Никки получила главный приз Пекинского кинофестиваля

Кинокартина «Слепой, который не хотел видеть «Титаник» (Sokea Mies, Joka Ei Halunnut N hd Titanicia, 2021, Финляндия) финского режиссера Теэму Никки была признана лучшим художественным фильмом XII Пекинского международного кинофестиваля. Трансляцию церемонии вело Центральное телевидение Китая, пишет ТАСС. 

Премия «Тяньтань» (в переводе — храм неба) была присуждена драме о Яакко, который, несмотря на слепоту и инвалидное кресло, решается отправиться в нелегкий путь ради своей возлюбленной.

Исполнитель главной роли — 47-летний Петри Пойколайнен — выиграл в номинации «Лучший актер». Подобно своему герою, он из-за болезни оказался парализован и ослеп, после чего ему пришлось прекратить театральную карьеру.

Фото: Pixabay