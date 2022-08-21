Драма финского режиссера Теэму Никки получила главный приз Пекинского кинофестиваля

21.08.2022
Кинокартина «Слепой, который не хотел видеть «Титаник» (Sokea Mies, Joka Ei Halunnut N hd Titanicia, 2021, Финляндия) финского режиссера Теэму Никки была признана лучшим художественным фильмом XII Пекинского международного кинофестиваля. Трансляцию церемонии вело Центральное телевидение Китая, пишет ТАСС.
Премия «Тяньтань» (в переводе — храм неба) была присуждена драме о Яакко, который, несмотря на слепоту и инвалидное кресло, решается отправиться в нелегкий путь ради своей возлюбленной.
Исполнитель главной роли — 47-летний Петри Пойколайнен — выиграл в номинации «Лучший актер». Подобно своему герою, он из-за болезни оказался парализован и ослеп, после чего ему пришлось прекратить театральную карьеру.
Фото: Pixabay