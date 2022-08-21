Певица Инна Стил рассказала о последней встрече с Михеем и своем сне

В 2002 году Михея не стало из-за последствий инсульта. А Инна впервые за двадцать лет планирует выпустить сольную пластинку, выход которой запланирован на сентябрь 2022 года.





Последний раз она увидела своего коллегу во сне, когда тот уже ушел из жизни. В сновидении молодой человек прыгал на постели, кидался подушками и кричал о том, что вся наша жизнь — игра.





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