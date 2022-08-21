Певица Инна Стил рассказала о последней встрече с Михеем и своем сне

21.08.2022
Певица Инна Стил, которая познакомилась с покойным музыкальным исполнителем Михеем в конце девяностых, рассказала о своей последней встрече с ним. Вместе они записали композицию «Туда», напоминают «Новости восточной ленты».
В 2002 году Михея не стало из-за последствий инсульта. А Инна впервые за двадцать лет планирует выпустить сольную пластинку, выход которой запланирован на сентябрь 2022 года.
Последний раз она увидела своего коллегу во сне, когда тот уже ушел из жизни. В сновидении молодой человек прыгал на постели, кидался подушками и кричал о том, что вся наша жизнь — игра.
Фото: Pixabay