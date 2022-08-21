Певец Алексей Кабанов: в финале «Фабрики звезд» группе «Корни» подарили лишь микрофон

До финала первого сезона смогли дойти самые стойкие музыканты. Среди них оказались Михаил Гребенщиков, «Фабрика» и «Корни».





Гребенщиков занял третье место. Организаторы подарили музыканту квартиру.





Второе место досталось группе «Фабрика». Девушкам подарили автобус.





«Корни» предвкушали, что им достанется что-то очень ценное.





«Дальше слышим, как говорят, что за первое место в чемодане намного больше, чем миллион долларов. Мы такие: „Ну все, больше миллиона, мы разбогатели до конца жизни“. А там... микрофон. И нам надо стоять отыгрывать, что мы рады», — отметил Кабанов в эфире «Фабрика с Яной Чу».





Позднее выяснилось, что «Корни» выиграли не только микрофон. Музыкантам за победу предоставили возможность записать альбом и отправиться на гастроли.





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