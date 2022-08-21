Актриса Рената Литвинова сообщила об отмене проката «Северного ветра»

21.08.2022
Демонстрация фильма «Северный ветер» в России отменена. Об этом сообщила Рената Литвинова в Telegram-канале.
Картина должна была выйти в повторный прокат 25 августа, напоминает
«Культуромания».
«По независящим от КАРО обстоятельствам мы вынуждены отменить специальное событие 22 августа и весь прокат с 25 августа в сети КАРО», — написала Литвинова.
Актриса также добавила, что комментировать ситуацию не может.
Спектакль-фантасмагория «Северный ветер» о любви и смерти, поставленный Литвиновой в 2017 году на сцене МХТ имени Чехова по пьесе собственного сочинения, был ее режиссерским дебютом в театре.
Фильм «Северный ветер» повествует о вымышленном времени матриархата, спокойствие которого рушится из-за неожиданного события.
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